Com' è cambiato il Motorola Razr 2022 per stare al passo con i tempi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A due anni di distanza dall’ultimo aggiornamento, ilriapre la partita degli smartphone pieghevoli e si rilancia con una serie di novità pensate per realcon i. Una mini-rivoluzione che porta via praticamente tutti gli elementi riconoscibili del vecchio cellulare a conchiglia vendutissimo negli anni Duemila: nuovo look più elegante e sottile, addio al “mento” caratteristico e doppio display più ampio. Il display interattivo Quick View da 2,7 pollici consente di rimanere connessi con un solo sguardo per leggere, visualizzare notifiche e inviare messaggi, scattare foto, effettuare pagamenti e altro ancora, il tutto senza aprire il telefono.Basta poi aprire il ...

La Gazzetta dello Sport

La regione centrasiatica è storicamente soggetta a una forte influenza politica della Russia, ma dopo l'invasione dell'Ucraina qualcosa potrebbe esser. Negli ultimi mesi i Paesi della ...Si tratta della ex Credito Fondiario , che hapelle al termine di un lungo processo. InDapprima istituto specializzato nella concessione di mutui casa controllato dalle allora tre banche di ... Enzo Miccio e il fisico palestrato che non ti aspetti: com'è cambiato! Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ric Flair ha disputato l’ultimo match della sua leggendaria carriera il 31 luglio 2022 a Nashville. Il 16 volte campione del mondo ha unito le forze con suo genero Andrade El Idolo per sconfiggere Jay ...