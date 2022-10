Spaccio di cocaina a Cori | in manette coppia di pusher

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono state arrestate nel weekend appena trascorso due persone per droga a. Lui, 60 anni, lei 45 anni, conviventi, stando a quanto raccolto avevano avviato un’attività dicon la quale rifornivano i “clienti” locali. A stroncare il loro giro d’affari ci hanno pensato i Carabinieri della locale stazione che, partendo da un servizio di controllo del territorio, sono risaliti all’abitazione usata come base di. Arrestati due cittadini diper droga Nello specifico i fatti risalgono alla serata dello scorso 22 ottobre quando i militari hanno sottoposto a controllo un giovane del posto. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose die a quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire la questione. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire ai ...

... obiettivo smantellare l'organizzazione che gestiva più piazze di. L'indagine, iniziata a ... Il traffico di droga, in prevalenza, aveva come epicentro logistico, strategico e operativo ...... di far parte di una organizzazione che gestiva non solo la singola 'piazza di' ma anche il ... in prevalenza, avente epicentro logistico, strategico e operativo presso alcuni complessi ..."Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest'area, in ...Ma anche la distribuzione sul territorio della droga ai cosiddetti "cavallucci" (i pusher) che, pur concentrati nella zona "167" di Fonte Nuova, fungevano da distributori sulle piazze e le strade dei ...