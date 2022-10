Sci alpino | Coppa del Mondo 2022 | cancellate anche le due discese al femminile di Zermatt Cervinia

(Di martedì 25 ottobre 2022) La notizia era annunciata, è stata solo una questione di attesa per avere l’ufficialità. Dopo quelle al maschile, già annullate sabato,le duealdelladeldi sciin programmasono stateper assenza di neve. Slitta ancora in avanti dunque lo start per il massimo circuito internazionale tra le donne: ricordiamo che ci sarebbe dovuto essere il gigante d’apertura in quel di Soelden, annullato causa pioggia. Oggi c’è stata l’ispezione della FIS effettuata dal Chief Race Director Peter Gerdol e dal Race Director della velocità Alberto Senigagliesi sulla pista a metà tra Svizzera ed Italia ed è emerso che le temperature, ancora troppo alte, alle quali si sono aggiunte ...

