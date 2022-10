Rishi Sunak | le sfide per restare a Downing Street | fiducia dei Tory | credibilità fiscale e il nodo Irlanda del Nord

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’Economist l’ha chiamata Britaly, ma c’è qualcosa di surreale e tipicamente britannico nel modo in cui il Regno Unito ha visto tre governi in due mesi, passando da un’emblematica stretta di mano tra la Regina Elisabetta II – sovrana più longeva della storia britannica – e Liz Truss, leader dal premierato più corto chericordi. La regina sarebbe deceduta dopo due giorni, la carriera della Truss è finita dopo 45. Il resto è un nuovo capitolo di storia, se non psicodramma politico, che lo stesso– il 57esimo primo ministro che oggi riceve da Re Carlo III l’incarico di formare il nuovo governo conservatore e salvare il partito dalla deriva elettorale, ha intitolato “uniti o morti”. Quanto durerà stavolta? – “L’elezione del nuovo leader dei conservatori è stata accolta calorosamente dai colleghi, ...

