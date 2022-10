Matthew Perry e la relazione con Julia Roberts | «Ho rotto per evitare che lo facesse lei»

e Julia Roberts si sono frequentati intorno alla fine degli anni '90, dopo l'apparizione dell'attrice in un episodio di Friends , il 13esimo della seconda stagione, dove interpretava un'...'È molto personale e l'ho scritto tutto da me'. Con queste paroleha preannunciato l'uscita del suo libro di memorie 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', un'autobiografia densa di ricordi di vita dolorosi, che l'hanno portato a essere l'uomo ...«È molto personale e l'ho scritto tutto da me». Con queste parole Matthew Perry ha preannunciato l'uscita del suo libro di memorie «Friends, Lovers and the ...Nel suo ultimo libro, Matthew Perry ha parlato del suo legame con Julia Roberts e di quell'articolo sulla fisica quantistica che portò l'attrice in 'Friends' ...