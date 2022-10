Istituto Superiore Sanità | Concorso per 2 Ricercatori III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per selezionare 2 Figure Professionali come Ricercatore III, per il Centro Nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci e il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell’invecchiamento. Viene offerto contratto a tempo determinato della durata di due anni. Bando diSono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di personale con i profili e le destinazioni sotto indicati: una unità di ricercatore - IIIprofessionale - codice: TD RIC FARVA 2022 03; una unità di ricercatore - ...