Inter-Viktoria Plzen | Inzgahi in conferenza stampa | “E’ una finalissima”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Simone Inzaghi inalla vigilia di, match della quinta giornata della Champions League 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nella quinta giornata della Champions League 2022/2023 contro ildi Michal Bilek. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in. Ecco le sue parole. Quanto sarebbe importante andare agli ottavi? Nel processo di crescita c’è da sistemare la fase difensiva?“Una squadra come la nostra, coi difensori che abbiamo e la fase di non possesso che abbiamo mostrato anche l’anno scorso, bisogna crescere. La fase difensiva riguarda tutta la squadra. Domani sappiamo che abbiamo fatto quattro ...

una finale per Inzaghi . Lo ha detto chiaro e tondo il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa che ha anticipato oggi la partita col: quella di domani è una gara dall'...Commenta per primo Alla vigilia della sfida di Champions League contro ilPlzen, il centrocampista armeno dell', Henrikh Mkhitaryan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile. Dove può arrivare quest'...Il giocoliere armeno ex Roma non si fida del fanalino di coda del gruppo C di Champions. Un successo a San Siro varrebbe gli Ottavi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...