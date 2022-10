Inter | Gazzetta | “Adesso Simone è tranquillo | la sua squadra vola”

(Di martedì 25 ottobre 2022)- Come riporta laad oggi lavive un momento positivo, dopo tanta burrasca mentale importante. ”Inzaghi si è messo a scavare e lì, dove nessuno lo aspettava, ha trovato un baule pieno di monete d’oro. Un piccolo tesoro in mezzo al campo su cui costruire la risalita, tra Europa e Italia. Le decisioni del tecnicoista sono dipese sia dal flessore di Brozovic, il cui infortunio ha stravolto il centrocampo dalle fondamenta, sia pure dalla timidezza del suo vice-designato Asllani, che ha tanto talento da annaffiare ma ha bisogno di tempo per dare frutti”. “Così l’allenatore dell’ha dovuto ridisegnare la mediana nel momento più delicato, quando sembrava sull’orlo di un burrone: in quello stesso attimo ...

La Gazzetta dello Sport

La stoffa, il dna e la tenacia: Francesco Pio Esposito ha tutto per prendersi l', parola di chi lo vide tirare i primi calci a un pallone nelle giovanili del Brescia e di ...Newsletter di...91) L'intento dell'autrice è di fondare una nuova sociologia che deve essere un approccio fenomenologico e comprensivo delle forme di socialità e del ruolo all'­no del vissuto quotidiano e ... Da inamovibile in campo a nuovo "vice" di Inzaghi, Handa studia già da tecnico Queste le parole in conferenza stampa di Michal Bilek, tecnico del Viktoria Plzen, in vista della gara di Champions League contro l'Inter: "Dobbiamo essere più attivi sin dall'inizio della partita, a ...Simone Inzaghi è stato intervistato da SkySport in vista del match di Champions League in programma domani contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole ...