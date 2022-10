I tremori del (non) più giovane Dessers

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lo si vedeva dagli occhi che sarebbe andata male, che quel pallone non sarebbe mai entrato in rete. Poteva andare alto, a lato di un palo qualsiasi, tra le braccia del portiere, ma non sarebbe di certo mai entrato in porta. Cyrielnon sapeva dove guardare, gli occhi vagavano come ossessi come le gambe di chi cerca di scappare da qualcosa che non vuole. E quando è così va mai a finire bene. Avere un buon tiro, magari forte e preciso, può non bastare per fare gol dal dischetto di rigore. Ciò che è richiesto soprattutto è fregarsene del contesto, far vincere il menefreghismo: è un atto di egoismo calciare un rigore. C’è posto per nient’altro che per se stessi. Nemmeno la squadra conta. Si tira un rigore per gloria personale, perché è l’unico momento nel quale un calciatore può accaparrarsi la scena da solo, senza nessuno attorno, senza alcuna intercessione di ...