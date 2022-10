Harry Styles stava con Florence Pugh prima di Olivia Wilde | rivela la tata della regista

Prima ancora della controversa premiere al Festival di Venezia, con lo sputo - gate di, Don't Worry Darling era già sulla bocca di tutti a causa di una serie di screzi che avrebbero avuto luogo sul set della pellicola di Olivia Wilde : ma perché Florence Pugh ha litigato ...La verità su Don't Worry Darling: la guerra fredda tra Olivia Wilde e Florence Pugh e il drama con Shia LaBeouf La donna ha raccontato i presunti dettagli della tresca con: dai messaggi ...Secondo quanto rivelato dall'ex tata di Olivia Wilde, sarebbe stata una relazione di breve durata tra Harry Styles e Florence Pugh a causare le controversie che hanno avuto luogo sul set di Don't Worr ...Olivia Wilde non avrebbe abbandonato il suo cane per stare con Harry Styles, come rivelato dalla tata dei suoi figli, ...