Giudice | in Serie B stop per un turno a quattro

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilsportivo della Lega Nazionale calcio diB, Germana Panzironi, in relazione alle partite disputate nell'ultimo week - end e valide per la 10/a giornata d'andata del campionato cadetto, ...

Ilsportivo della Lega Nazionale calcio diB, Germana Panzironi, in relazione alle partite disputate nell'ultimo week - end e valide per la 10/a giornata d'andata del campionato cadetto, ...MILANO - Ilsportivo, a seguito dell'ultimo turno di campionato, ha squalificato un solo giocatore, per una giornata: Luis Muriel , dell' Atalanta , cui è stata comminata anche un'ammenda di 2.000 euro, ...Ecco la decisone del giudice sportivo su Leandro Rinaudo espulso durante l'ultimo turno di Serie B: Palermo-Cittadella.Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Luis Muriel, che non sarà a disposizione di Gasperini nella sfida contro l'Empoli di domenica, dopo il rosso ...