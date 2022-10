Daniele Dal Moro | Elenoire Ferruzzi non digerisce il due di picche e sbraita al GF Vip | “Gli tiro un ceffone!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 25 ottobre 2022)Dalha specificato cosa prova per: solamente amicizia e nulla di più. La responsabilità di fare questa spinosa confidenza è toccata a Giaele De Donà e l’icona gay non ha preso bene il due dinonil “due di” diDalChe non si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.