Cremonese | Giacchetta | 'Domni Alvini dirige l'allenamento | siamo delusi ma vediamo di volta in volta'

Commenta per primo Simone, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN . 'Partita importante per entrambe. Non pensavamo di avere la Samp come diretta ...God save Spezia e: da anni le provinciali - il Lecce ora, il Monza in progress, l'Empoli ... ma dopo un Napoli - Ajax folgorante, pure con l'emozione di rivedere unanera addosso ..."Se mi chiedete se Alvini andrà via, vi rispondo che domani dirigerà l'allenamento". Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ...Contro l'Udinese la gara della svolta, altrimenti pronti uno tra Ballardini, Andreazzoli e Semplici. I grigiorossi sono gli unici a non aver ancora cambiato tencico tra le ultime tre in classifica.