Bentayga EWB | Bentley dà il via alle consegne

(Di martedì 25 ottobre 2022)ha fatto partire la produzione della nuovaExtended Wheelbase a Crewe, nel Regno Unito. Allo stesso tempo, sono già iniziate le prime operazioni per la consegna delle vetture. In questi giorni, l’azienda automobilistica britannica ha anche comunicato le caratteristiche ufficiali complete del SUV di lusso, ponendo così fineindiscrezioni che si erano

Bentley ha portato la suaAzure alla 'prima' europea in uno scenario suggestivo: lo Yacht Show del Principato di Monaco . Lapresenta un'estensione di 180 mm per offrire ancora più spazio per le gambe:...Prendendo come esempio il, le misurazioni hanno dimostrato che l'abitacolo è più silenzioso rispetto ai suoi concorrenti, di una percentuale compresa tra il 4% e il 26% a seconda della ...Sono ufficialmente partite le prime consegne della Bentayga EWB, il nuovo SUV di lusso dell'azienda britannica Bentley.Bentley ha dato iniziato alla produzione del nuovo Bentley Bentayga Extended Wheelbase nel suo stabilimento di Crewe.