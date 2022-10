Ter Stegen da record | 9 clean sheet in 11 partite in Liga

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Barcellona ha perso la vetta dellae ha visto complicarsi il cammino in Champions League. Ma la squadra blaugrana può consolarsi con un inizio di stagione daper Marc-Andrè Ter. L’estremo difensore tedesco ha la porta inviolata nove volte nelle prime undicidi campionato, come nessuno era riuscito a fare in precedenza. Prima del Clasico, solo Isak era riuscito a trafiggerlo. Poi ci ha pensato Ancelotti a risolvere il rebus: Benzema, Valverde e Rodrygo hanno tolto certezze ai blaugrana e ad un Tercomunque da. SportFace.