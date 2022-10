Ora solare 2022 | ci siamo | quando spostare le lancette

Leggi su zon

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Come ogni anno si avvicina il passaggio dall’ora legale all’ora. Nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre, infatti, esattamente alle 03:00 della notte (che diventeranno le 02:00) ledegli orologi andranno spostate indietro di 60 minuti. I benefici Come è ben noto, ledegli orologi verranno spostate indietro di 60 minuti. Così facendo si avrà un’ora in più di sonno nell’immediato e si avrà un’ora di lucein più al mattino per i prossimi cinque mesi. Perché il nome “Ora” L’oraviene spesso anche definita “ora naturale“. Lo scandirsi delle giornate, infatti, segue il corso del sole e, di conseguenza, il fuso orario di riferimento. Al contrario dell’ora, l’ora legale viene imposta durante la primavera per ...