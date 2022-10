Fidanzati morti insieme | ennesima tragedia | travolti dal treno La scoperta choc sui loro corpi

Leggi su caffeinamagazine

sui binari del. La vicenda è accaduta nel Pavese dove a perdere la vita sono stati Heros Gobbi e Patrizia Libutti,e uccisi dal mezzo in corsa. La coppia stava passeggiando in compagnia delcane, poi il dramma. Heros Gobbi e Patrizia Libuttidal. Appena 46 e 45 anni e una storia d'amore ancora tutta da vivere. La coppia da qualche mese conviveva in una casa di Giussago, frazione Moirago, in provincia di Pavia. Erano passare da poco le 19 quando venerdì 21 ottobre i due stavano passeggiando sui binari delper poi esseredal mezzo in corsa, proveniente da Milano e diretto a Pavia.