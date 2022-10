Donzelli | «Resto a via della Scrofa | un partito forte rende gli italiani protagonisti delle scelte comuni»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Resterà al, perché «mi diverte e mi appassiona», ma anche «perché lo reputo necessario». Giovanni, deputato e responsabile organizzazione di FdI, chiarisce che non lascerà viaper qualche ruolo di governo, nella consapevolezza che presidiare ilè oggi più importante che mai. «Oggi Giorgia è amata da tutti. Ma in questi anni abbiamo visto quanto sono volatili i consensi. I partiti, le leadership che si basano sul consenso raccolto con gli slogan sui social quando vanno al governo non scelgono per il bene dell’Italia, scelgono per il bene dei click. Noi vogliamo farlo per il bene dell’Italia e per questo motivo serve quelche abbiamo ricostruito in questi dieci anni», spiega.: «Il ...