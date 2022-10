Agenzia ANSA

Lo dice il cardinale Jean - Claude, presidente della Comece (vescovi Ue) in un'intervista all'Osservatore Romano. "Tanti nostri fratelli e sorelle, ci dicono che , qualunque sia l'origine e ...... che, cioè, non riusciamo a vedere con chiarezza quale sia la missione della Chiesa - ha proseguitoin un'intervista all'Osservatore Romano - . Parliamo sempre delle strutture, il che non è ... Card. Hollerich, benedire coppie gay Dio non le maledice - Ultima Ora Nel Regno di Dio "nessuno è escluso: anche i divorziati risposati, anche gli omosessuali, tutti. Il Regno di Dio non è un club esclusivo. Apre le sue porte a tutti, senza discriminazioni". (ANSA) ..." Coppie gay Dio non le maledice". E' quanto sostenuto dal cardinale Jean-Claude Hollerich , presidente della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea. "Pensate che Dio possa m ...