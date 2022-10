Boldrini | “Meloni è la prima donna premier | è importante Io lo avrei sottolineato con linguaggio ma forse è chiedere troppo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “chiede di essere chiamata “il Presidente”? Unaa Palazzo Chigi è unavolta, locolè chiederle”. Così l’ex presidente della Camera, Laura, ha commentato la scelta delladi scrivere i comunicati e le note usando il pronome maschile nonostante sia una, durante il suo incarico alla Camera, aveva invitato i deputati a utilizzare uninclusivo, evitando di utilizzare il maschile per riferirsi a colleghe donne L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ora non si dà pace perché Giorgiaha scelto la formula de "il" presidente piuttosto che la declinazione al femminile. Un'occasione ghiotta per Laura, che ha colto la palla al balzo ...Le critiche allaPartiamo dal principio, ovvero da Laura. L'ex presidente della Camera il giorno del giuramento ha diramato le sue congratulazioni alla prima presidente del Consiglio ...Avevamo detto, subito dopo le elezioni, che Giorgia Meloni sarebbe stata il primo presidente del Consiglio donna della storia d’Italia senza la necessità, la pretesa, o il trucco, di essere chiamata " ...La deputata del Pd non si dà pace e la spara grossa: "Giorgia Meloni si fa chiamare il presidente. Il suo partito già nel nome dimentica le Sorelle". Allora l'Inno di Mameli è maschilista