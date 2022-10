Pagelle Atalanta Lazio | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 23 ottobre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per l’11ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Muriel: Zaccagni: al termine del primo tempo: Soppy: PedroRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lee i voti di Udinese - Torino 1 - 2, match dell'undicesima giornata di Serie A 2022/2023. Al ... L'exapre per Aina che col piattone sinistro beffa Silvestri. La squadra di Juric prova ...Campionato Serie A: partite, orari e ultime news 11giornata, le formazioni:- Lazio - Roma - Napoli- Juventus - Empoli - Milan - Monza - Fiorentina - Inter La rubrica - Ius ...Bologna-Lecce, le pagelle: il croato e Falcone gli unici positivi tra i titolari, Oudin dà una piccola scossa. Askildsen e Pezzella molli e imprecisi. LECCE: Falcone 6,5 – Il suo inizio è un incubo, c ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Atalanta Lazio Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Lazio, valido per l’11ª giorna ...