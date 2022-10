(Di domenica 23 ottobre 2022) Giorgia'il'del, e non 'la'. È ladella nuova premier, o forse è quindi più corretto dire del nuovo primo ministro, per quanto riguarda

Today.it

Giorgiaquindi, sarà indicata da Palazzo Chigi come 'il presidente' e non come 'la presidente'. Una, quella della leader Fdi, in linea con quanto fatto finora al vertice di Fratelli d'......nelladei ministri : donne e uomini intenzionati a remare nella stessa direzione, senza cedere a particolari protagonismi non adatti al momento storico. Con gli stessi parametri, ora,... La scelta di Meloni: sarà 'il' presidente del Consiglio e non 'la' Eugenia Roccella, l'ex radicale e femminista diventata paladina dei conservatori più intransigenti. E' a lei che Giorgia Meloni ha affidato il ministero della Famiglia. Una scelta destinata a fare… Le ...Una scelta politica, una mossa che mette tutti d'accordo ... di fare , lasciando appunto a Fontana il ruolo di candidato del centrodestra. E la premier Meloni potrà puntare su un candidato di Fratelli ...