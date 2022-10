F1 Austin oggi in tv | dove vedere il Gp degli Stati Uniti in diretta e in chiaro Sky e Tv8

(Di domenica 23 ottobre 2022) La F1 torna nuovamente in pista nel weekend. Domenica 23 ottobre si corre il Gran Premiosul tracciato di, un'altra occasione per rila passione per il Circus recentemente esplosa negli americani grazie al successo di...

Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programmadell'appuntamento diper seguire la Formula 1 in streaming e tv . Diretta Formula 1/ Gara live e ...Chris Horner protagonista assoluto nella conferenza stampa di: il britannico ha difeso l'... 20.15 - La Ferrari ha dunque primeggiato in entrambe le sessioni, maci si aspetta una risposta ...Qualifica Gp Austin 2022: Carlos Sainz conquista la seconda pole position in carriera con un giro magistrale. Secondo tempo per Leclerc davanti a Verstappen.La Ferrari parte davanti a tutti con lo spagnolo, in seconda fila Hamilton e Russell. Leclerc al via dal fondo per il cambio del motore ...