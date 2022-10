Errori arbitrali in Fiorentina-Inter | il provvedimento per Valeri

(Di domenica 23 ottobre 2022) Grandissime polemiche nella partita dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, in campoin una sfida che ha regalato anche emozioni. Colpo grosso della squadra di Simone Inzaghi, la sfida si è decisa nei secondi finali. I nerazzurri mandano un altro segnale alle rivali per lo scudetto, il rendimento delle ultime partite è stato di alto livello. L’passa in vantaggio con un gol di Barella, poi il raddoppio di Lautaro Martinez. Larientra in partita con un calcio di rigore trasformato da Cabral, proteste dei padroni di casa per il mancato cartellino nei confronti di Dimarco. I padroni di casa trovano il pareggio con Ikone, al 73? il nuovo vantaggio dei nerazzurri con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. Al 90? lasembra trovare il gol ...

Firenze Viola

... a battere 6 - 2 l'Inter in finale di coppa Italia e a sfiorare più volte lo scudetto nonostante gli. Ma pure quello che ha messo fuori rosa Totti, che ha perso 7 - 1 a Manchester e ...La UEFA poco fa ha ufficializzato le prime designazioniriguardo la prossima giornata di ... In quell'occasione Marciniak non commiserilevanti , anzi, fu premiato per le decisioni ... SCONCERTI A RFV: "UN KO CHE SA DI FREGATURA PER I VIOLA. ERRORI ARBITRALI: LA SOCIETÀ DEVE... L'Inter ha conquistato tre punti sul campo della Fiorentina: la partita è salita alla ribalta anche per la direzione dell'arbitro Valeri ...Fiorentina-Inter ha lasciato tanti strascichi. Colpa anche dell’arbitraggio di Paolo Valeri, molto contestato dai viola. Proprio per i suoi errori al Franchi, il fischietto di Roma potrebbe essere ...