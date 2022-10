Globalist.it

"La persona al centro", ha sempre detto cheera un semplice slogan ma una promessa. Quali sono i primi impegni di PaoloDeputato della Repubblica Da dove si parte e su quali temi si ...... accogliendo la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo, ha disposto ... per alcune feritegravi, ed era piantonato in quanto arrestato per omicidio volontario. Ieri era ... Ciani: "Al Pd non serve il disfattismo ma un'identità, come Demos daremo un contributo" Paolo Ciani, neoeletto alla Camera dei Deputati è esponente di Demos, la sigla cattolica alleata del Pd parlòa delle prospettive del fronte progressista ...Dalla sala stampa del Pala Gianni Asti, la conferenza stampa di presentazione del derby piemontese che vedrà di fronte la Reale Mutua Torino e la Novipiù Monferrato Basket (palla a due domenica ...