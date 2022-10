Salernitana-Spezia | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’undicesima giornata di. All’Arechi i campani sfidano i liguri in una delicatissima sfida salvezza tra due squadre che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda e mettersi al sicuro, almeno per il momento. Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 22 ottobre, chi riuscirà a vincere?sarà visibile sucon la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani. SportFace.

In scaletta una partita di Serie A () e cinque di Serie B: Frosinone - Bari; Reggina - Perugia; Brescia - Venezia; Spal - Cosenza e, dalle 16.15, Ternana - Genoa. Campi non ...ore 14:15 Speciale - W Sabatini:Miracle ore 14:50 Serie A:vs(diretta esclusiva) ore 17:05 Rubrica: 1 vs 1 - Perin vs Spinazzola ore 17:20 Rubrica: 1 vs 1 - Pessina ...StampaE’ il giorno del congedo, dell’addio al calcio giocato: Franck Ribery, prima di Salernitana-Spezia, in programma oggi pomeriggio allo stadio Arechi, farà il suo ultimo giro di campo e riceverà i ...Alle 18 Berlusconi e Galliani torneranno per la prima volta a San Siro da avversari dei rossoneri. «Una partita romantica» la definiscono i due allenatori Pioli e Palladino ...