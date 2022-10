PVF | bene Salvini contro carriera alias e bagni neutri

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gender. Pro Vita Famiglia:, Ministro Istruzione blocchi deriva gender – «Accogliamo con grande favore la presa di posizione del leader della Lega Matteoche, tramite i social, ieri si è espressola cosiddettae inelle scuole. Ci aspettiamo di conseguenza che il prossimo Ministro dell’Istruzione si schieri apertamente per la libertà educativa dei genitori, bloccando la diffusione di queste pratiche illegali e pericolose per i giovani e ogni altra iniziativa fondata sull’ideologia gender, come richiesto dai quasi 35.000 sottoscrittori della nostra petizione», così Jacopo Coghe ...