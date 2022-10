“Kill me if you can” | la vita di Raffaele Minichiello | autore del dirottamento aereo più famoso della storia

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tra i film contenuti nella sezione Proiezioni Speciali17esima edizioneFesta del Cinema di Roma c’ème if you can. Il documentario diretto da Alex Infascelli vede come protagonista l’ex marine italo-americano Raffele, responsabile del primo caso diintercontinentale e delpiù lungo nelladell’aviazione civile. La scelta del titolo del film ha un’origine ben precisa. Il regista, infatti, si è ispirato alla frase cheincise sull’elmettosua uniforme, “me if you can”, mentre all’età di 18 anni prestava servizio in Vietnam. Parole provocatorie, queste, che fanno ben comprendere il carattere combattivo e l’aria di ...

