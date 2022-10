Fratelli morti in un incendio | il gesto eroico di mamma Rita per Zaira | la figlia 12enne

(Di sabato 22 ottobre 2022) È tragico il bilancio di undivampato in un appartamento a Catanzaro: le vittime sono tre, quattro i feriti in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud del capoluogo calabrese. Come scrve l’agenzia Ansa, avevano 12, 14 e 22 anni le vittime dell’divampato nella notte in un appartamento a Catanzaro. I tre erano. Nel rogo sono rimasti feriti gravemente anche i loro genitori ed altri due, una bambina di 12 anni ed un ragazzino di 16. La madre e la bambina sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania e padre e fratello nell’ospedale di Catanzaro. I tre, secondo le prime indicazioni, potrebbero essere rimasti intossicati dalle esalazioni del fumo. Il padre delle vittime lavora come venditore ambulante e la madre è casalinga. Le vittime sono ...

