Diretta Fiorentina - Inter 2 - 2 | gol strepitoso di Ikone che non lascia scampo a Onana

(Di sabato 22 ottobre 2022), le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming 2022 - 10 - 22 22:19:01 66': chance per l'! Barella, imbucato da un assist con il contagiri all'...

... cercherà la terza vittoria consecutiva contro unache non vince invece di tre partite. Di seguito il match (fischio d'inizio alle ore 20:45) in...Segui la partita tra viola e nerazzurri insul nostro sito. 22:20 73' - GOL DELL'INTER L'...Che chance per Barella Barella a tu per tu con Terracciano si fa murare dal portiere dellaDove guardare lo streaming di Fiorentina-Inter, partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A ...I viola di Italiano sfidano i nerazzurri di Simone Inzaghi nell’anticipo dell’11ª giornata di SErie A: dove vedere Fiorentina-Inter L’Inter di Simone Inzaghi fa visita alla Fiorentina di Vincenzo Ital ...