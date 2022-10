Amici 22 | Alessandra Celentano si commuove per Rita

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nell’ultima puntata della striscia quotidiana di22, il pubblico ha avuto modo di vedere un’inedita, che sie si addolcisce quando capisce che una sua allieva,Pompili, ha un problema di cui non è a conoscenza. Tutto è cominciato quando la ballerina di danza classica si è finalmente aperta a Maria De Filippi e ha confessato di soffrire discalculia, ovvero di difficoltà nel riconoscere i numeri, lentezza nelle operazioni di calcolo e confusione nel ricordare le cifre in ordine.22,viene messa a conoscenza del problema diPompili: la reazione Per questo motivo, per tenere il tempo mentre balla,conta nella mente e fa grande fatica. Concentrata ...