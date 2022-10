Tennis | Simona Halep trovata positiva a un controllo antidoping agli US Open 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Pochi minuti fa è esploso uno dei possibili scandali doping più enormi della storia delfemminile., vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019, è stataa uneffettuatoUSe pertanto sospesa con effetto immediato. L’annuncio è stato effettuato dall’ITIA (InternationalIntegrity Agency), che ha riferito come la giocatrice rumena sia stata “pizzicata” in quanto nel suo campione è stato trovato il Roxadustat, che ha l’effetto di aumentare la produzione di eritropoietina e stimolare quella di emoglobina ed è vietato dalla WADA. Si tratta di un farmaco venduto commercialmente come Evrenzo e che viene indicato per gli adulti con anemia ...

