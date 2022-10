Rupert Murdoch ha un problema di… Succession

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’iniziativa diper riunire l’impero solleva dubbi Financial Times, di Nicolau Anna, Fontanella-Khan james e Grimes Christopher, pag. 9, all’età di 91 anni, sembra finalmente mettere a posto i tasselli per la suae. Il miliardario ha chiesto ai consigli di amministrazione di News Corp e Fox di prendere in considerazione la possibilità di unire le forze dopo quasi un decennio di separazione, ricucendo i resti del suo impero. Ma gli investitori sono scettici sulle motivazioni strategiche che stanno alla base della riunificazione delle società, con alcuni azionisti che hanno deriso la mossa come “dramma familiare” e gli osservatori didi lunga data che si grattano la testa per l’agenda più ampia. Diversi azionisti di News Corp hanno dichiarato di non essere ...

Ispirata ad audaci tabloid britannici come il Daily Mirror e il Sun di, la Bild ha ospitato la pagina di modelle in topless fino al 2018, ed è nota per aver pubblicato storie ......79% Spread 233,44 Dati di mercato Leggi anche Goldman Sachs in calo di utili si fa in quattro Anche per Facebook il Metaverso è un flop: "Un mondo vuoto è un mondo triste" L'idea di: ...Gli analisti intervistati dal Financial Times sono scettici sul progetto di fusione tra NewsCorp e Fox. Non sono chiari i ritorni.I tabloid britannici sono di nuovo sotto accusa: personalità politiche e personaggi famosi lanciano una nuova offensiva ...