Orietta Berti confessa | “Porto sempre la parrucca” | ecco perchè

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 21 ottobre 2022)negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare al passo con i tempi. Un personaggio che ha fatto certamente la storia del panorama musicale italiano e non solo e che da due anni ha deciso di ritornare in uno stile totalmente rinnovato, che si avvicina alla scena contemporanea. Ed è proprio per restare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.