Juventus | restyling in difesa | Zakaria ‘serve’ l’affare low cost a gennaio

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilsulla fascia sinistra chiama l'azzurro. Laprepara la rivoluzione in corsia guardando la Serie A. In particolare, in casa Empoli . Il nome di Fabiano Parisi può scaldare le prossime ......Kroos sia stato accostato (con molta poca convinzione) a diversi club di Premier e alla, ... Ilavviato negli ultimi anni dal Real non dovrebbe dunque toccare Kroos: anche grazie alla ... Juve, occhi su Parisi: il restyling sulla fascia passa anche per l'azzurro Il restyling sulla fascia sinistra chiama l’azzurro. La Juventus prepara la rivoluzione in corsia guardando la Serie A. In particolare, in casa Empoli. Il nome di Fabiano Parisi può scaldare le prossi ...Il restyling sulla fascia sinistra chiama l'azzurro. La Juventus prepara la rivoluzione in corsia guardando la Serie A. In particolare, in casa Empoli. Il nome di Fabiano Parisi può scaldare ...