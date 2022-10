“Il pallone si ferma” | rescissione e ritiro per una stella di Serie A | è ufficiale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo 22 anni in cui è sempre stato al servizio delle sue squadre, unadellaA appende le scarpe ai chiodi e dice addio Ogni qualvolta un giocatore che ha scritto la storia del calcio si ritira, per i grandi appassionati è sempre un colpo al cuore. 713 presenze, 167 gol, 249 assist L'articolo proviene da Inews24.it.

Frank Rib ry ha annunciato ufficialmente il ritiro. Alle prese con dolori persistenti a un ginocchio, il 39enne ha diffuso la notizia con un video sui social intitolato: Ilsi. Le emozioni dentro di me, ..."Ilsi. Le emozioni dentro di me, no". Con questa breve didascalia e un video postato su Instagram che ripercorre vari momenti della sua carriera, Franck Ribery dice basta al calcio giocato. ...Dopo 22 anni in cui è sempre stato al servizio delle sue squadre, una stella della Serie A appende le scarpe ai chiodi e dice addio ...L'ex Bayern e Fiorentina, 39 anni, aveva un contratto con la Salernitana fino al 30 giugno 2023 e, in accordo con la società, ha deciso di rimanere in Campania e unirsi allo staff tecnico di Davide Ni ...