Giorgia Meloni al Quirinale | consultazione a tempo di record | 7 minuti davanti a Mattarella con il centrodestra

Pur non avendo rilasciato dichiarazioni, il leader di Forza Italia si è fatto notare durante il breve discorso dia margine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutti i gesti e le smorfie di Silvio Berlusconi nel corso dell'intervento della leader di Fratelli d'...che assicura "siamo pronti" e sottolinea con una minuscola risata davanti alle telecamere che tutta la coalizione ha proposto al presidente Mattarella "l'indicazione della sottoscritta ...Per tutta la visita al Quirinale per le consultazioni, il coordinatore di Forza Italia si mantiene defilato. Mentre il leader si fa affiancare dai nuovi capigruppo Cattaneo e Ronzulli. E Tajani esce d ...Non è ancora nato ma il Governo Meloni (se e quando entrerà in carica) dovrà affrontare, fra le altre questioni, il nodo pensioni. Se non ci saranno interventi sino a fine anno scadrà… Leggi ...