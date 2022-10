Enrico Letta e gli appunti evidenziati | teme di scordare qualcosa?

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nelle immagini glidel segretario del Partito Democratico,in giallo e in verde.per il punto stampa tenuto dopo le consultazioni al Quirinale:va di dimenticarsi? Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha scritto, su Twitter, il segretario (dimissionario) del Pd, in quello che appare come un vero e proprio 'attacco' sferrato all'indirizzo della presidente di Fratelli d'Italia, ...Quindi a partire dalle 17 e distanziati di un'ora i Gruppi Terzo Polo, M5S e Pd, guidati dai rispettivi leader Carlo Calenda, Giuseppe Conte ed. 'Abbiamo ribadito al presidente la ...(Adnkronos) - "Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un governo che..Oggi è il giorno. Questa sera Giorgia Meloni riceverà l’incarico di formare un governo. E lo accetterà senza riserva. Cioè presentando, al massimo domattina, ...