BTS | Jin pubblica il singolo solista “The Astronaut” scritto con i Coldplay

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Uscirà il 28 ottobre sulle piattaforme digitali “The”,di Jin dei BTS. Non solo: il brano arriverà anche in formato fisico su CD dal 2 dicembre. A scrivere la canzone è lo stesso artista insieme ai. D’altronde la band di Chris Martin aveva già collaborato con i BTS sulle note della hit “My Universe”. Ora il sodalizio si rinnova con “The”. LEGGI ANCHE : >> I BTS partiranno per il servizio militare: l’annuncio di HYBE Chris Martin e l’invito a Jin Le novità non finiscono qui. Chris Martin ha infatti ufficialmente invitato Jin a partecipare al concerto che iterranno in Argentina il 28 ottobre. In quell’occasione l’artista avrà modo di presentare dal vivo proprio “The”. Una partenza con il ...

