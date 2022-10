Ucraina | si aggrava la crisi | serve una grande partecipazione alle manifestazioni per la pace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) di Giovanni Casciaro Silain, Putin ha chiamato 300.000 riservisti e minaccia l’uso delle armi nucleari. Intanto si è avuta la formale annessione alla Federazione Russa delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e il Presidente Zelensky con un decreto ha vietato qualsiasi negoziato con Putin. Vi è stato inoltre un attacco al ponte in Crimea e una serie di dure rappresaglie russe. Mentre la Nato afferma: “Qualsiasi uso di armi nucleari comporterà conseguenze serie per la Russia”. Cresce quindi la tensione e la, invece di trovare una soluzione diplomatica, si avvita sempre più pericolosamente sul terreno bellico. Si fa l’ipotesi dell’utilizzo di armi nucleari limitandolo solo a quelle tattiche, che comunque, in regioni densamente popolate come l’Europa, avrebbero conseguenze ...