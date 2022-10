Ucraina | dite ai pacifisti sui generis che dimostrar paura fa solo allontanare la pace

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Benché sia del tutto comprensibile che laoriginata dagli orrori della guerra inpossa presto salire di livello finché continua la minaccia di utilizzo di bombe atomiche più o meno “tattiche”, a me non sembrano molto lucidi i ragionamenti di coloro che vedononella resa incondizionata (degli ucraini ovviamente) la possibilità di tornare a farsi tranquillamente i fatti propri. Se questo è l’ideale pacifista dei nostri “intellettuali”, soprattutto quelli coinvolti nell’attività politica della nostra democrazia, mi chiedo se abbiano almeno letto qualche pagina della nostra storia italica e, magari, riescano ad unire alle loro parole irate (contro gli europeisti!) qualcuno dei nomi che si sono invece distinti per il coraggio e la determinazione nel conquistare o difendere le nostre libertà. Naturalmente è doveroso ...

