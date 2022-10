Sulle note di Elvis l' addio a Franco Gatti | il Baffo dei Ricchi e Poveri

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un lungo applauso ha accompagnato questa mattina, nella Chiesa di San Siro a Genova Nervi,, ildei, scomparso martedì scorso.di «Can't help falling in...

Agenzia ANSA

Un lungo applauso ha accompagnato questa mattina, nella Chiesa di San Siro a Genova Nervi, Franco Gatti , il baffo dei Ricchi e Poveri , scomparso martedì scorso.di "Can't help falling in love" di Elvis risuonate in chiesa, suo cantante preferito, a centinaia si sono ritrovati per salutare il musicista, tanta gente comune. Per lui rose bianche e ...Poi ha aggiunto: ' Siamo pienamente disponibili a instaurare un rapportoquestioni concrete e ...esteri Infine un tema delicato è quello delle parole di Silvio Berlusconi diffuse tramite... L'addio a Franco Gatti sulle note di Elvis Nutrita presenza alle esequie del componente della band, scomparso a 80 anni martedi scorso. La moglie: «Adesso ha raggiunto il figlio Alessio» ...Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, l'uomo ha perso il controllo del mezzo e nell'impatto con l'asfalto è deceduto.