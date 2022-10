Liz Truss è sempre più in bilico

In ultimo quella presa dalla Banca d'Inghilterra per salvare i fondi pensione dopo la politica fiscale finanziata in deficit annunciata dalla premier del Regno Unitoe prontamente ritirata. ...- Lascia anche la capogruppo conservatrice Wendy Morton. Nel corso del question time alla Camera la premier britannica ha però ribadito la propria volontà di andare ...(Adnkronos) – Giorni critici per il governo della premier Liz Truss, dopo che Suella Braverman ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di ministra degli Interni. Secondo il parlamentare conservatore ...Regno Unito paragonato all'Italia per il caos politico e Truss-centurione con una forchetta al posto del gladio: cosa c'è dietro la nuova copertina dell'Economist ...