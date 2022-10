Covid | il virologo Perno | “Oggi si teme più l’influenza La coinfezione potrebbe essere fastidiosa”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Febbre alta, perdita di gusto e olfatto, stanchezza. Omicron 5 con la sua trasmissibilità sta continuando a infettare con l’ormai nota efficacia, ma i sintomi dell’infezione appaiono più fastidiosi e duraturi. Senza dimenticare i casi in cui la positività si è manifestata soltanto due o tre giorni dopo l’inizio della febbre. Abbiamo chiesto a Carlo Federico, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma se questi dati dalla real life possanol’indicazione che una nuova variante è già in circolazione. “Sono testati migliaia di virus ogni mese. Se ci fosse lo avremmo scoperto.sipiù. Se dovessero aumentare i morti daallora ci sarebbe una riflessione da fare”. Piuttosto lo ...

... magari con vaccini combinati, che sono in corso di validazione, per fare una sola puntura e proteggersi da influenza e'. IlFabrizio Pregliasco commenta così la circolare ministeriale.Ma nella fase attuale che vede ancora in salita questa ondacredo sia importante rilanciare questa vaccinazione - ha detto ilFabrizio Pregliasco, docente di Igiene dell'Università ... Covid, il virologo Perno: “Oggi si teme più l’influenza