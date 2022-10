Atp Napoli 2022 | Berrettini ai quarti di finale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Matteosi qualifica aididel torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 612.000 euro). L’azzurro, numero 16 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 30 minuti.affronterà il giapponese Taro Daniel, numero 95 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Zhizhen Zhang ha superato due turni e centrato i quarti di finale della TennisCup by Banca ... il ventiseienne è salito al numero 96 dei PepperstoneLive Rankings, le proiezioni in tempo ...