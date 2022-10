WRC 2023 | un calendario in espansione

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mancano due prove alla conclusione del WRC 2022, ma lo sguardo è già rivolto al, in particolare al suo. Proprio oggi il Consiglio Mondiale della FIA si riunirà per approvare la lista delle gare quasi definitiva, che sarà abbastanza diversa da quella di quest’anno. Gli anni bui della pandemia sono ormai alle spalle, quindi via libera ad un campionato davvero mondiale. Già circolano indiscrezioni sulle gare: ecco quali sono. WRC: come sarà ilper la prossima stagione? La prima novità è che il numero delle tappe passa da 13 a 14, il massimo consentito dagli accordi tra il promoter ed i team. Il Rally di Montecarlo è ovviamente confermato, ed è già disponibile la data (19-22 gennaio). È anche disponibile la data del Rally di Svezia, secondo appuntamento della stagione, dal 9 al 12 ...

Il primo sta correndo con i colori di M - Sport dopo aver salutato Hyundai, mentre il secondo è stato 'relegato' al Mondialecon Skoda (TokSport WRT ). Per entrambi si tratterebbe di una seconda opportunità con le i20 ufficiali che dopo un inizio da dimenticare hanno mostrato a più riprese di poter impensierire Toyota.Sébastien Ogier si prepara ad affrontare gli ultimi due appuntamenti della sua prima stagione part - time neldopo gli otto titoli mondiali conquistati, ma la sua mente è già rivolta al. Il 2022 di Ogier tra rally e pista Il blasonato pilota di Toyota Gazoo Racing quest'anno e sino ad oggi, in attesa ... WRC | Calendario 2023: ecco l'Arabia Saudita e altre 3 novità The 2022-23 NBA season returns Tuesday. Here are our predictions on who will win the NBA Finals and additional award winners.Il calendario 2023 del WRC sarà composto da 14 eventi, il massimo consentito. Tornano Messico e Cile assieme ad Arabia Saudita e un evento su asfalto che coinvolgerà ben 3 nazioni differenti.