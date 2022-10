Tabù Spalletti | un dato preoccupa in vista di Roma-Napoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) C’è poco da dire,rischia di essere già una delle partite decisive di questa stagione. Seppur l’incontro arrivi solo all’11ª giornata di campionato, entrambe le squadre hanno tanto da guadagnare da questa sfida, con gli azzurri che hanno probabilmente più da perdere rispetto ai giallorossi in caso di sconfitta. L’obiettivo degli uomini di Lucianoè ovviamente quello di dar continuità alla serie di 10 vittorie consecutive, iniziata proprio allo Stadio Olimpico nella sfida contro la Lazio. GETTY: Foto – Mario Rui (s) vs Karsdorp (d)contro Mourinho: ilSebbene il morale delsia alle stelle, unfa sorridere Mourinho e la sua. Il tecnico portoghese, nei 6 precedenti contro Luciano ...

però non è mai riuscito a battere il collega in panchina, ne quando era alla guida della Roma e Mourinho dell'Inter (persa anche una finale di Coppa Italia) e ne nella scorsa stagione alla ......squadra diche incanta in Italia e in Europa. Una partenza di stagione ad altissima velocità la sua, continuità di rendimento e prestazioni sempre al top: domenica proverà a sfatare il... Cdm - Mourinho è un tabù, Spalletti non ha mai battuto le sue squadre