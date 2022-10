Laboratorio di Street Art a Tolmezzo 

Leggi su udine20

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nell’ambito dell’Anno Europeo dei Giovani, dedicato al coinvolgimento attivo della gioventù europea nella costruzione di un futuro; più verde, più inclusivo e più digitale, il Centro EUROPE DIRECT Carnia organizza, in collaborazione con la cooperativa sociale Cramars, undiArt a Tolmezzo dal titolo “I GIOVANI DELLA MONTAGNA IMMAGINANO LA LORO EUROPA”. Il, dedicato alle ragazze e ai ragazzi della montagna e alla loro idea d’Europa, prevede una parte introduttiva incentrata su un dialogo aperto con i partecipanti sulla loro idea dell’Europa e su come attuare concretamente sul nostro territorio la strategia dell’UE per la gioventù, la quale si concentra su 11 obiettivi e tre parole chiave: mobilitare, collegare, responsabilizzare. Ai partecipanti verranno quindi messi a disposizione pannelli, ...