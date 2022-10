Juve - Empoli asse di mercato con vista su Parisi. E a gennaio...

L'anno scorso l'espugnò lo Stadium. Un po' a sorpresa ma con merito, dando inizio alla crisi della. Da quel momento vennero meno le certezze della squadra di Allegri, che da qualche giorno era rimasta ...... ma per ora il piano dellaè quello di tenere Gatti a Torino. Sotto l'occhio attento di Allegri, che valuta e studia la soluzione migliore per l'Data e ora della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida della sua Juventus contro l'Empoli ...Quando la Juventus ha iniziato il ritiro c'era un osservato speciale di Allegri: Federico Gatti. Prestito o non prestito Contatti continui con la dirigenza, l'occhio sul campo per capire se quel raga ...