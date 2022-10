Covid in Toscana | 8 morti 5 uomini e 3 donne | oggi 19 ottobre E 2 213 nuovi contagi

Sono 2.213 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 364 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.849 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...I dati della Regione: 493 (+27) sono ricoverati in ospedale, 13 si trovano in terapia intensiva Sono 2.213 i nuovi casi di- 19 registrati oggi, 19 ottobre 2022, in: 364 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.849 con test rapido. Lo riferisce il bollettino della Regione. Al momento in ...Con 14 nuovi autobus extraurbani prosegue il percorso di rinnovamento della flotta di Autolinee Toscane in servizio ...Firenze: Sono 2.213 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 364 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.849 con test rapido. Il numero dei cont ...